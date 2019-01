MARRIAGE

LICENSES

Carter County

Quinten Jose Gonzalez and Madeleine Kathleen Benton

Kevin Lee McNeely and Courtney Suzanne Thompson

Mark Alton Ross and Robin Lynn Monroe



DIVORCE

FILINGS

Danyell Danean Aul vs. Michael Lee Aul

Amy Bagley vs. Darrell Ray Bagley Jr.

Sarah Campbell vs. Cody Allen Campbell

Jerry Dale Collins vs. Christine Collins

Janice Y. Peery vs. Jacky D. Peery

Janice Lynn Smoot vs. Stephen Floyd Smoot

Jodie Wood vs. Richard Wood